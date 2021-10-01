В Брестской области усиливают меры эпидемической безопасности

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городах и районах Брестской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции усиливают меры эпидемической безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На необходимость усиления контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий указал на последнем заседании облисполкома его председатель Юрий Шулейко. Он отметил, что четвертая волна COVID-19 отличается своей агрессивностью, а заболеваемость в областном центре находится на уровне Минска.

"Нужно максимально работать с предприятиями. Убеждайте людей в необходимости вакцинации, препараты есть. Это единственный действенный способ обезопасить себя в период пандемии, - обратился губернатор к руководителям районов. - Больницы готовы к приему пациентов. Хорошо, что в три раза увеличили количество кислородных точек. И будем продолжать наращивать".

Лунинецкий район стал первой административной территорией региона, где ношение населением медицинских масок стало обязательным. По решению райисполкома такой режим введен по 15 октября. Требование распространяется на все предприятия и организации, объекты массового пребывания людей - торговли, общественного питания, бытового обслуживания, социального обслуживания, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, общественный транспорт.

В Пинске и Малорите из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки отменили массовые мероприятия на День города.

Мэр Бреста в своем Telegram-канале проинформировал о ходе прививочной кампании. По состоянию на 30 сентября в городе вакцинирован 52 641 человек. "Сделать прививку можно в территориальных поликлиниках и стационарных прививочных пунктах. Также работают и выездные бригады медиков, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в учреждениях города. Например, вчера привиться вакцинами "Спутник V" и SARS-CoV-2 Vaccine (Verro Cell) на рабочих местах смогли работники горисполкома и администраций районов Бреста", - отметил Александр Рогачук.

По последним данным, в Брестской области первым компонентом привиты 257,4 тыс. человек (19,2% жителей региона). Оба компонента получили 198,6 тыс. (14,9%).-0-