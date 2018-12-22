22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2019 году планируется создать не менее 6,3 тыс. рабочих мест. Вопросы занятости и трудоустройства граждан в наступающем году будут по-прежнему находиться под особым контролем органов власти. Об этом заявил сегодня на совместном заседании областного исполнительного комитета и сессии областного Совета депутатов заместитель председателя облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области планируется продолжить реализацию мер активного характера по вовлечению в трудовую деятельность неработающих граждан, в том числе за счет создания новых рабочих мест, профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, организации самозанятости. Так, на вновь созданные рабочие места за счет новых производств и предприятий планируется трудоустроить не менее 6,3 тыс. человек", - сказал Андрей Клец.

Созданию рабочих мест, в частности, будет способствовать и развитие малого бизнеса. В новом году в регионе в сфере малого и среднего предпринимательства планируется создать не менее 720 организаций. В том числе в Бресте должно появиться более 380 новых микро- и малых предприятий, в Барановичах - 62, в Пинске - 53, в Брестском районе - 41, в Кобринском - 31.

По прогнозам, уровень трудоустройства безработных должен составить не менее 59% от числа нуждающихся в трудоустройстве. Важной задачей является сокращение дисбаланса спроса и предложения рабочих мест. "Разрабатывая и реализуя программу развития городов Барановичи и Пинск, их районов, мы столкнулись с общей проблемой. На отдельных предприятиях, которые показывают рост и внедряют новые производства, по полгода не могут найти профессионально обученных людей - токарей, фрезеровщиков, сварщиков - с достойным уровнем заработной платы, которая превышает Br1 тыс. в месяц. Поэтому работу по профессионально-квалификационной подготовке кадров нужно проводить уже сегодня с заделом на перспективу два-три года вперед", - отметил вице-губернатор.

Ожидается, что реализация запланированных мероприятий позволит удержать в регионе регистрируемую безработицу на конец 2019 года на уровне не выше 1% от численности экономически активного населения.-0-