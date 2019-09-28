В Брестской области в 2020 году планируют заменить 160 лифтов

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году планируется заменить 160 лифтов. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой линии с председателем облисполкома Анатолием Лисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Модернизация лифтового хозяйства проводится согласно подпрограмме "Безопасный лифт" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда". "Программа по замене лифтов работает. В области в прошлом году заменили более 200 лифтов. Прежде всего оборудование меняют в коммунальных домах, которые находятся на балансе жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Анатолий Лис.

На прямую линию обратился председатель ЖСПК в Бресте. По его словам, во многих кооперативных домах, которым более 30 лет, существует проблема со старыми лифтами. "Они и морально, и физически устарели", - констатировал председатель ЖСПК.

Проблема замены лифтового оборудования в жилищном фонде организаций застройщиков и товариществ собственников существует, признал генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук. "Это обусловлено тем, что при формировании программы не были учтены лифты в домах ЖСПК и товариществ собственников. В связи с этим в конце прошлого года в постановление Совета Министров были внесены изменения. Теперь в программу включены лифты и товариществ собственников, и ЖСПК. Мы предлагаем выполнять модернизацию на условиях софинансирования: проектно-сметную документацию и часть работ, кроме закупки и монтажа лифта, должны оплатить кооперативы", - пояснил он.

Всего в Брестской области в кооперативных домах находится 408 лифтов с превышением нормативного срока эксплуатации (25 лет и более), в том числе 33 лифта старше 40 лет. В домах, которые находятся в подчинении ЖКХ, осталось 3 таких лифта. При формировании графиков работ по замене в 2020 году в области 160 лифтов в первую очередь будет приниматься во внимание изношенность оборудования, а также готовность документации. В настоящее время такая документация имеется на замену 57 лифтов в Пинске и двух - в Лунинце.

В текущем году в области необходимо заменить 170 лифтов. За январь-август заменено 110 лифтов на Br7,5 млн. В полном объеме работы завершены в Барановичах, Пинске, Ивацевичах. В Бресте заменено 78 лифтов. Причина - отсутствие проектно-сметной документации на начало года. Тем не менее годовое задание по замене лифтов будет выполнено, заверил гендиректор областного управления ЖКХ.

Всего на прямую линию с губернатором поступило 26 обращений. Большинство касалось вопросов эксплуатации жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение поручений по некоторым обращениям председатель облисполкома взял на личный контроль.-0-