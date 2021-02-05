В Брестской области в 2021 году в хозоборот планируют вовлечь до 200 объектов госимущества

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2021 году предстоит вовлечь в хозяйственный оборот 200 неиспользуемых объектов коммунального имущества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

В том числе к продаже готовятся 133 объекта, из них 88 должны впервые попасть на аукцион. В основном это недавно высвобожденная коммунальная недвижимость. До 1 апреля горрайисполкомы и областные органы управления должны подготовить необходимые документы. В этом году также планируется возобновить эксплуатацию 28 объектов недвижимости, 1 сдать в аренду, 4 передать безвозмездно новому собственнику.

На местах определены 34 объекта, подлежащие ликвидации. Информацию о них можно найти на сайтах городских и районных исполнительных комитетов. "Это объекты, которые безуспешно пытались продать с аукционов в течение нескольких лет, или имеющие стопроцентный износ. Но если отдельные из них вызовут интерес у потенциальных покупателей, мы готовы рассматривать любые варианты отчуждения имущества", - отметила заместитель председателя комитета - начальник отдела Надежда Стрельцова.

Старт продаж этого года в "Брестоблимуществе" считают неплохим. В январе из 16 выставленных на торги объектов продано 5. Уже сформирован график проведения торгов на февраль - первую декаду марта. В перечне около 30 объектов, значительная их часть предлагается к продаже впервые или с понижением цены. Подавляющее большинство будет торговаться на электронной площадке Белорусской товарной универсальной биржи.

Из наиболее заметных лотов - хранилища, производственный цех и лаборатория военного городка в Березовском районе. Объекты республиканской собственности будут впервые участвовать в торгах 5 марта. Повторные торги исторического здания главного корпуса спиртзавода в агрогородке Закозель Дрогичинского района назначены на 9 марта. Цена на трехэтажную кирпичную постройку площадью почти 2 тыс. кв.м, которая считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века, снижена наполовину - до Br112,3 тыс.-0-