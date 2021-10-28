В Брестской области в 2022 году планируют отремонтировать 20 школьных пищеблоков

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В школах Брестской области в 2022 году планируют отремонтировать 20 пищеблоков. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий во время заседания областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе разработали план мероприятий по ремонту пищеблоков учреждений общего среднего образования на 2019-2023 годы. За это время в области обновили 76 из 106. В следующем году намечено отремонтировать 20 пищеблоков, а в 2023-м - 12. Также в районах ежегодно планируют заменять до 10% технологического и холодильного оборудования. "Для контроля за качеством приготовления пищи в пищеблоках устанавливают системы видеонаблюдения. Они уже есть в 236 (49%) школах области. Чтобы контролировать наличие и движение продукции на пищеблоках, в 283 учреждениях внедрена программа электронного сопровождения", - рассказал Юрий Просмыцкий.

К слову, прокуратура и Комитет государственного контроля в сентябре-октября проверили качество питания в школах Брестской области. У проверяющих возникли вопросы. В частности, они указали на факты недовесов, поставок некачественных продуктов. Также из-за отсутствия хранилищ сокращаются сроки хранения овощей и фруктов.

Во время заседания рассмотрели вопрос закупок продуктов. Цены у одних и тех же поставщиков для разных районов значительно разнятся. Это касается, например, сахара, муки, молока, яблок, мяса. "Наведите порядок с закупками. Мы говорим о том, чтобы во всех регионах школьники питались одинаково за одну и ту же цену. Питание не должно разниться - в этом должна быть выработана четкая позиция", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.-0-