В Брестской области в апреле планируют провести 13 электронных ярмарок вакансий

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Территориальные органы комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома планируют организовать в апреле 13 электронных ярмарок вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

В Бресте и Пинске такие мероприятия планируют провести 21 апреля, в Барановичах и Иваново - 15, в Ивацевичах и Лунинце - 22, в Жабинке - 13. Электронные ярмарки вакансий проведут также управления по труду, занятости и социальной защите Брестского, Каменецкого, Кобринского, Ляховичского, Малоритского и Столинского райисполкомов.

Большинство районов еще определяются с нанимателями-участниками ярмарки. В Лунинце желающих трудоустроиться со своими предложениями познакомят местные райветстанция, централизованная клубная система, ДЭУ-26 РУП "Бреставтодор".

Региональные электронные ярмарки вакансий проходят и в эти дни. Так, 30 марта варианты трудоустройства на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости предложили Ганцевичское и Столинское районные ЖКХ, Пинский автобусный парк, ОАО "Салео-Кобрин". В общей сложности их посетили около 50 соискателей. Сегодня будет организовано онлайн-общение с представителями кадровых служб Ляховичских центральной районной больницы и районной ветеринарной станции.

На 1 марта 2021 года в Брестской области на учете в качестве безработных состояло 1495 человек и насчитывалась 8401 вакансия. В январе - феврале службы занятости помогли трудоустроиться 1376 гражданам, в том числе 763 безработным.-0-