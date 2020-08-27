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27 августа 2020, 15:21

В Брестской области в этом году модернизируют 67 котельных

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2016-2020 годах модернизируют 221 котельную. Об этом сегодня шла речь на заседании облисполкома, где обсуждались итоги государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда", передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области на пятилетку было намечено модернизировать 173 теплоисточника. В 2016-2019 годах в регионе отремонтировали 154 котельные, в этом году работы ведутся еще на 67. В частности, будут введены в эксплуатацию три котельные на местных видах топлива общей мощностью 13 МВт. Одна из них строится в агрогородке Дивин Кобринского района, еще две в Столинском - Давид-Городке и рабочем поселке Речица.

Параллельно ведется замена тепловых коммуникаций. В области уже проложили более 1,6 тыс. км ПИ-труб - это 76% от общей протяженности теплосетей. В этом году коммунальщики обновят 63 км. Использование ПИ-труб позволило снизить уровень потерь теплоэнергии до 9,8%. Также коммунальщики занимаются прокладкой водопроводов, канализации.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поднял вопрос качества выполняемых работ. Нередко бывает, что сначала на участке трудится одна служба, через время там же - другая. "Один меняет канализацию, второй - газопровод, еще что-то. Каждый раз это новые затраты. Рациональнее провести работы комплексно", - считает губернатор. Его поддержал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев: "Эта проблема поднята на уровне Президента. В распоряжении прописано обеспечить комплексное выполнение коммунальных работ, увязанных одновременно по всем сферам деятельности. План принят".

В программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" значительное внимание уделено обеспечению потребителей качественной питьевой водой. В Брестской области в этом году планируют построить 41 станцию обезжелезивания. Из них 20 уже запустили. На остальных объектах еще ведутся работы, завершить которые намечено до 1 декабря.

Еще один важный аспект - вовлечение в оборот вторичных ресурсов. За год жителям Брестской области нужно собрать не менее 109 тыс. т вторичного сырья и повторно использовать 25% образующихся ТКО. "Для наращивания объемов сбора в области создаются площадки для компостирования и перерабатывающие производства, закрываются и рекультивируются объекты захоронения. Ожидаемый результат прироста - до 10%", - отметил генеральный директор Брестского областного управления ЖКХ Александр Максимчук.-0-

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