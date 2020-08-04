В Брестской области в этом году стало вдвое больше водных турмаршрутов

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году вдвое увеличилось число водных туристических маршрутов, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

"Активный отдых этим летом - ключевое направление. Турфирмы перешли от организованного туризма, который сейчас занимает на рынке услуг небольшую долю, к индивидуальному. В области зафиксирован серьезный рост количества водных маршрутов. С начала года их число увеличилось практически на 50%. Водные маршруты разработаны для большинства рек", - отметили в управлении спорта и туризма. Наиболее интересны для сплава Щара, реки бассейнов Западного Буга (Мухавец, Рита, Лесная) и Припяти (Ясельда, Случь).

В Брестской области насчитывается около 240 туристических маршрутов разной дистанции и сложности. В регионе разработаны 73 велосипедных маршрута и 52 водных. Остальные либо комбинированные, либо универсальные.

По сравнению с прошлым годом туристический поток в Брестской области уменьшился двое. "В январе - феврале у нас наблюдался рост экспорта туруслуг (на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) и других показателей. За два месяца мы приняли более 15 тыс. безвизовых гостей. С марта по июнь потока зарубежных туристов не было. Он возобновился с середины июня", - рассказали специалисты.

Туристско-рекреационную зону "Брест - Гродно" с 18 июня посетили более 2,1 тыс. иностранцев. Преимущественно это жители Польши, границу также пересекали немцы, французы и литовцы. Три из четырех туристов останавливаются на два и более дня. В основном это индивидуальные путешественники.-0-