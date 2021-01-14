В Брестской области в морозы планируют залить катки и проложить лыжные трассы

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время морозов планируют проложить лыжные трассы и залить катки, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.

Покататься на лыжах желающие могут по нескольким маршрутам в агрогородке Мир. Еще одна трасса проложена в урочище Горки в Ганцевичском районе. "На больших выходных там был ажиотаж. Например, за эти дни Барановичский районный физкультурно-спортивный комплекс, на балансе которого находится лыже-роллерная трасса, заработал более Br5 тыс., - отметил Николай Глушеня. - Прогнозируются морозы, в районах постараются залить катки и проложить лыжные трассы. Главное условие для их работы - благоприятная погода".

При наступлении устойчивой минусовой температуры запустить снежную пушку собираются на территории гребного канала в Бресте. В качестве подушки для лыжной трассы используют естественный снег. Основание же будет из искусственного. "Для запуска станции оснеживания нужно, чтобы на улице было минимум минус четыре градуса. На сегодняшний вечер синоптики прогнозируют шесть градусов мороза. Когда температура опустится, готовы включить снежную пушку", - отметил директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле Павел Денисюк.

На обустройство лыжной трассы брестчанам потребуется несколько дней. Это время нужно для производства искусственного снега, его распределения и утрамбовки по дистанции. Для катания планируется обустроить трехкилометровый круг. Как только работы будут завершены, откроется прокат зимнего спортивного инвентаря (предварительно, 17 января). В пункте проката гребного канала есть около 150 пар лыж для детей и взрослых.-0-