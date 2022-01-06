6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в новогодние праздники вырос спрос на живые ели, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Лесхозы Брестской области в преддверии Рождества и Нового года продали почти 19,7 тыс. деревьев. В 2020 году на елочных базарах было реализовано около 17,7 тыс. штук. Спрос на ели в кадках не изменился: их приобрели немногим больше 600 человек. Наиболее популярны у жителей региона были ели: их покупали в 13 раз чаще, чем деревья сосны. Покупателям также предлагали на праздники украсить дома и квартиры хвойными букетами.

"Трудно объяснить, чем вызвано увеличение спроса на живые елки. Вероятно, потому, что благодаря новогодним деревьям дома пахнет хвоей, а этот запах ассоциируется с праздниками. Именно поэтому многие люди предпочитают живые ели, а не искусственные", - предположил Илья Шпак.

Плантации новогодних деревьев заложены в 14 лесхозах Брестской области. Наиболее крупные расположены в Кобринском, Ивацевичском и Пинском районах. К слову, чтобы вырастить к зимним праздникам сосну или ель, лесоводам требуется от пяти до десяти лет.

Илья Шпак добавил: в середине декабря лесная охрана перешла на усиленный вариант несения службы. Работники патрулировали дороги, выезды из лесов, чтобы предотвратить незаконные рубки новогодних деревьев. В Брестской области за это время нарушителей не выявили.-0-