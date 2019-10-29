В Брестской области волонтеры помогут маломобильным избирателям посетить участки на выборах

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи волонтеров БРСМ будут оказывать помощь маломобильным людям на избирательных участках во время выборов в Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор волонтерского движения БРСМ в регионе Анастасия Лукьянович.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, в регионе проживают 2862 инвалида-колясочника старше 18 лет. Всего в Брестской области во время выборов в Палату представителей Национального собрания будут работать 876 избирательных участков. "Мы будем размещать волонтеров на всех крупных участках и там, где нет безбарьерной среды. На предыдущих выборах в местные Советы депутатов в регионе было задействовано 880 волонтеров. В этом году мы планируем подготовить большее их число", - сказала Анастасия Лукьянович.

В качестве волонтеров в основном будут задействованы учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов. Добровольцы пройдут необходимую подготовку по оказанию необходимой и посильной помощи маломобильным избирателям. Так, сегодня на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста по инициативе областного комитета БРСМ пройдет семинар-практикум "Выборы доступны всем" для волонтеров отряда "Доброе Сердце".

В мероприятии примут участие представители Белорусского общества инвалидов, Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников, специалисты ТЦСОН. Молодым людям расскажут и продемонстрируют способы оказания помощи на избирательных участках инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, людям с нарушением слуха. Такие волонтерские интенсивы планируется провести в каждом районе области.-0-