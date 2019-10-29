ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 29 октября 2019
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:09 Три объекта бывшей военной инфраструктуры проданы с аукциона в Ивацевичском районе Регионы
07:50 В Брестской области волонтеры помогут маломобильным избирателям посетить участки на выборах Регионы
07:36 В Полоцке грузовой поезд протаранил легковушку Происшествия
07:25 Пресс-конференция об изменениях в микрофинансовой деятельности пройдет в БЕЛТА Экономика
07:20 В Японии число жертв тайфуна и ливней достигло 98 В мире
07:15 Онлайн-конференция по оплате труда в бюджетной сфере пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда Общество
07:07 Лукашенко: Беларусь и Турция стремятся к развитию всесторонних связей Президент
07:00 Картина дня: доклад о военно-политической обстановке, развитие сети 5G и урожай льна Общество
28.10.19
28.10.19 23:59 Магазин меха в центре Парижа ограбили на полмиллиона евро В мире
28.10.19 22:57 "Яндекс" сообщил о временных неполадках в работе "Алисы" Технологии
28.10.19 21:46 Конкурс профмастерства и экстремальная тропа ждут участников лесного фестиваля в Полоцке Регионы
28.10.19 21:37 ФОТОФАКТ: Вечерний Гродно Регионы
28.10.19 21:24 В Канаде неизвестный открыл стрельбу в жилом доме: четыре человека пострадали В мире
28.10.19 21:03 Система раздельного сбора отходов электрооборудования создается в Солигорском районе Регионы
28.10.19 20:22 Дуэт Соболенко и Мертенс проиграл на старте итогового турнира WTA в парном разряде Спорт
28.10.19 20:08 В Польше при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса Происшествия
28.10.19 19:34 В Наровлянском районе заблудившегося в лесу пенсионера нашли через два дня Происшествия
28.10.19 18:58 Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград Президент
28.10.19 18:55 БРСМ расскажет о народной культуре Беларуси на образовательной сессии в Санкт-Петербурге Общество
28.10.19 18:38 В Шумилинском районе мужчину нашли убитым в лесу Происшествия
28.10.19 18:30 В СК рассказали подробности аварии под Островцом: водитель сбежал с места ДТП Происшествия
28.10.19 18:20 Союзные парламентарии обсудят в Минске формирование единого миграционного пространства Общество
28.10.19 18:04 БЖД в декабре расширит маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы Общество
28.10.19 18:02 Беларусь и Кыргызстан будут сотрудничать в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Общество
28.10.19 17:34 Беларусь и Абу-Даби планируют совместные проекты по развитию волейбола Спорт
28.10.19 17:15 Пьяный житель Барановичей до смерти избил жену Происшествия
28.10.19 17:01 Студию стартапов создали в ГрГУ им. Янки Купалы Регионы
28.10.19 16:51 В Пинском районе задержали браконьеров Происшествия
28.10.19 16:37 Названы арены, на которых пройдет ЧМ-2022 по хоккею в Финляндии Спорт
28.10.19 16:36 Александр Андриевский стал главным тренером ХК "Сочи" Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
29 октября 2019, 07:50

В Брестской области волонтеры помогут маломобильным избирателям посетить участки на выборах

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Мининформ ориентирует СМИ на обеспечение равных условий для всех кандидатов в депутаты
Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов - Легкий

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около тысячи волонтеров БРСМ будут оказывать помощь маломобильным людям на избирательных участках во время выборов в Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор волонтерского движения БРСМ в регионе Анастасия Лукьянович.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, в регионе проживают 2862 инвалида-колясочника старше 18 лет. Всего в Брестской области во время выборов в Палату представителей Национального собрания будут работать 876 избирательных участков. "Мы будем размещать волонтеров на всех крупных участках и там, где нет безбарьерной среды. На предыдущих выборах в местные Советы депутатов в регионе было задействовано 880 волонтеров. В этом году мы планируем подготовить большее их число", - сказала Анастасия Лукьянович.

В качестве волонтеров в основном будут задействованы учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов. Добровольцы пройдут необходимую подготовку по оказанию необходимой и посильной помощи маломобильным избирателям. Так, сегодня на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста по инициативе областного комитета БРСМ пройдет семинар-практикум "Выборы доступны всем" для волонтеров отряда "Доброе Сердце".

В мероприятии примут участие представители Белорусского общества инвалидов, Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников, специалисты ТЦСОН. Молодым людям расскажут и продемонстрируют способы оказания помощи на избирательных участках инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, людям с нарушением слуха. Такие волонтерские интенсивы планируется провести в каждом районе области.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область БРСМ выборы в Беларуси инвалиды парламент
Новости рубрики Регионы
Три объекта бывшей военной инфраструктуры проданы с аукциона в Ивацевичском районе
Фото из архива Конкурс профмастерства и экстремальная тропа ждут участников лесного фестиваля в Полоцке
ФОТОФАКТ: Вечерний Гродно
Фото из архива Система раздельного сбора отходов электрооборудования создается в Солигорском районе
Фото из VK-аккаунта ГрГУ им. Янки Купалы Студию стартапов создали в ГрГУ им. Янки Купалы
Фото из архива Количество субъектов малого предпринимательства в Витебской области растет
Главное
Александр Лукашенко заслушивает доклад "Никакого бряцания оружием" - Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве
Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС
Равков рассказал, какие меры реагирования примет Беларусь на учения НАТО
"Гоген": началась продажа квартир в новом доме комплекса "Маяк Минска"
Топ-новости
Картина дня: доклад о военно-политической обстановке, развитие сети 5G и урожай льна
Онлайн-конференция по оплате труда в бюджетной сфере пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград
Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси
Беларусь и Китай настроены усилить технологическое сотрудничество
Минфин: Беларусь выполнила все условия по программе с ЕФСР для седьмого транша, мяч на стороне фонда
Пресс-конференция об изменениях в микрофинансовой деятельности пройдет в БЕЛТА
Облачно и до +10°С ожидается в Беларуси 29 октября
Региональным СМИ стоит увеличить долю аналитических материалов - Легкий
БЖД в декабре расширит маршрутную сеть с регионами России и странами Западной Европы
В Польше при столкновении микроавтобуса с фурой погибли два белоруса
ФОТОФАКТ: Вечерний Гродно
Профсоюзные первички планируется создавать в IT-секторе
Допмеры по дорожной безопасности реализуют в Гомельской области
Мархель назвал состав сборной Беларуси на ноябрьские матчи с командами Германии и Черногории
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.