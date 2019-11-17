В Брестской области выборы состоялись во всех округах

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области выборы можно считать состоявшими во всех избирательных округах, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.
"Выборы в Брестской области состоялись. На 16.00 явка избирателей во всех округах превысила 50%. В среднем по области проголосовали 61,8% избирателей. В двух округах - Барановичском сельском №7 и Беловежском №8 - явка избирателей составила 68,7%", - сказал председатель облизбиркома.
Что касается областного центра, то здесь, в зависимости от округов, проголосовали от 52% до 59% избирателей.
Всего в регионе в списки для голосования по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва включены 972 тыс. человек. В области образовано 16 избирательных округов, по которым в парламент выдвигаются 66 кандидатов. Для голосования открыты 911 участков.-0-