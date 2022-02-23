В Брестской области выделят 180 субсидий безработным на открытие своего дела

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Не менее 180 субсидий планируют выделить в этом году безработным в Брестской области для организации самозанятости, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ирина Федчик.

Преимущественное право на получение господдержки в виде субсидии предоставляется безработным, которые в связи с положением на рынке труда не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для региона виды предпринимательской деятельности. Размер субсидии равен 11 бюджетам прожиточного минимума (сейчас один БПМ равен Br296,55). Если безработные зарегистрированы в сельской местности или районах с напряженной ситуацией на рынке труда, то они могут рассчитывать на выплаты в размере 15-кратной величины БПМ (около Br4,4 тыс.).

В прошлом году субсидии на открытие собственного дела в регионе получили 140 безработных. В том числе 118 человек вложили средства в организацию предпринимательской деятельности, 20 - стали ремесленниками, еще двое бывших безработных пожелали оказывать услуги в сфере агроэкотуризма.

"Из общего количества безработных, получивших финансовую поддержку для организации самозанятости, 37 человек проживают в сельской местности, 23 - в малых городах. Обучение основам предпринимательской деятельности прошли 104 получателя субсидий", - отметила Ирина Федчик.

При этом, по ее словам, в большинстве районов, а также в Барановичах и Пинске квота на субсидии не была выбрана полностью. Например, в Жабинковском и Березовском районах выдали лишь треть субсидий от возможного, в Пружанском - 20%. В Каменецком районе и вовсе не было выдано ни одной субсидии.

В 2021 году к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда в Брестской области были отнесены город Барановичи и пять районов (Жабинковский, Ивацевичский, Лунинецкий, Ляховичский, Столинский). В этом году в определенный Минтруда и соцзащиты перечень включены всего два района - Брестский (впервые) и Дрогичинский.

Всего в прошлом году органы по труду, занятости и социальной защите Брестской области оказали содействие в трудоустройстве 16,5 тыс. человек, в том числе 6,9 тыс. безработным.-0-