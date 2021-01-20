В Брестской области за пятилетку планируют отремонтировать более 1 тыс. км местных дорог

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в ближайшие пять лет планируют отремонтировать 1062 км местных автомобильных дорог, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

Ежегодно предполагается ремонтировать около 215 км дорог. В 2021 году будут начаты работы по капитальному ремонту участка автодороги Н472 Иваново - Мотоль - Тышковичи - Оброво на территории Ивацевичского района.

В этом году также планируют выполнить новое асфальтобетонное покрытие на участках местных дорог ориентировочной протяженностью 56,5 км. Из наиболее социально значимых объектов в комитете назвали подъезды к деревням Подлесье-Каменецкое и Кобелка в Брестском районе, подъезд к деревне Маково и участок дороги Лубашево - Передел - Куково в Ганцевичском и участок дороги Мотоль - Ополь - Бездеж в Ивановском районе. В перечне также обустройство участков дорог Телеханы - Речки - Плоскинь в Ивацевичском районе и Городище - Ходосы - Дмитровичи в Каменецком. Современное покрытие должно появиться на участках дорог Большие Чучевичи - Боровики - Вулька-2 в Лунинецком районе, Дарево - Новоселки и Гончары - Куршиновичи - Ганцевичи в Ляховичском.

В облисполкоме дополнили, что в планах возможна корректировка, поскольку государственная программа "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы еще не утверждена Советом Министров.

За предыдущую пятилетку в Брестской области дорожные строители отремонтировали свыше 1265 км местных автомобильных дорог общего пользования. В том числе текущий ремонт выполнен на 1195 км дорог, капитальный - на 69,4 км. За пять лет на ремонт и содержание автомобильных дорог в регионе направлено около Br190 млн, в том числе в 2020 году - Br51 млн.-0-