В Брестской области за соцпомощью обратились более 250 пострадавших от домашнего насилия

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре Брестской области состоялось заседание рабочей группы по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, на котором обсуждены проблемы в предупреждении убийств и других тяжких насильственных преступлений, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

На заседании отмечен рост обращений за социальной помощью в связи с домашним насилием, включая получение временного укрытия от семейных дебоширов. За такой помощью в январе-ноябре, по оперативным данным, обратились более 250 человек. Почти 40 человек воспользовались услугой размещения в кризисных комнатах, открытых во всех районах и Бресте.

Причиной подавляющего большинства насильственных преступлений являются бытовые конфликты, которые в 82% случаев усугублены чрезмерным употреблением спиртного. От убийств и причинения тяжких телесных повреждений в регионе в этом году погибли 39 человек. Причем каждое третье убийство зафиксировано в семьях.

Участники рабочей группы обратили внимание на рост числа тяжких преступлений в местах отдыха, а также совершенных в отношении пенсионеров. Также прокуратура детально проанализировала причины, которые толкнули взрослых на убийства малолетних детей в Лунинецком и Пинском районах. "Большинство подобных преступлений - следствие просчетов в профилактической работе местных исполнительных, распорядительных и правоохранительных органов, социальных служб, органов опеки и попечительства, других субъектов", - сказал первый заместитель прокурора Брестской области Сергей Туровец. Должностные лица не всегда оперативно реагировали на сообщения о скандалах, систематическом пьянстве граждан. "Порой соцслужбы занимали выжидательную позицию в части оказания помощи семьям с детьми", - сказал он

По результатам проверок прокуроры внесли 35 представлений об устранении нарушений законодательства. За халатное отношение к выполнению порученных обязанностей инициировано привлечение 45 должностных лиц к дисциплинарной ответственности.-0-