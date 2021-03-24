В Брестской области заболеваемость туберкулезом в 2020 году снизилась почти на 23%

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в 2020 году уровень заболеваемости впервые выявленным туберкулезом всех форм снизился на 22,7% по сравнению с 2019-м. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач областного противотуберкулезного диспансера Светлана Крапивина, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе благодаря комплексу мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза наблюдается стойкая тенденция к снижению впервые выявленной заболеваемости. За последние пять лет она снизилась более чем на 50%, достигнув показателя 14,3 на 100 тыс. населения. Смертность от туберкулеза уменьшилась более чем на 60% до 1,3 на 100 тыс. населения. Стало меньше рецидивов. В прошлом году впервые туберкулез был диагностирован у 196 жителей Брестской области.

"Пациентам доступны лекарства от туберкулеза, и лечение начинается с учетом модели лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам. Эффективность лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза достигла 77,7% - это высокий показатель", - подчеркнула Светлана Крапивина. В этом значимую роль сыграло внедрение амбулаторной модели лечения болезни. "Подбираются лекарственные средства для быстрого абациллирования пациентов, что способствует их возврату в семью и социум, к труду. Благодаря этому длительность изоляции значительно сократилась", - пояснила главврач диспансера.

Важную роль в диагностике туберкулеза играет рентгеновское обследование - флюорография и компьютерная томография органов грудной клетки. Например, в прошлом году среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом заболевание было диагностировано в 80% случаев при профосмотрах.

В диагностике фтизиатрам помогают сотрудники бактериологической лаборатории противотуберкулезного диспансера. Она оснащена современным оборудованием, которое позволяет за считанные часы получить результат о наличии или отсутствии заболевания. Материалы для исследования сюда поступают со всех регионов Брестской области.

Также Светлана Крапивина рассказала, что в диспансере продолжается модернизация вентиляционной системы, чтобы не допустить перекрестного инфицирования и снизить уровень заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. Работы завершены на 60% отведенных площадей. "Модернизированы помещения в двух отделениях. Там организованы полубоксовые палаты с отдельными санузлами и вытяжками. Это позволит разделять пациентов с учетом модели лекарственной устойчивости и минимизировать контакты больных между собой. Сейчас эти отделения используем для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - отметила она.-0-