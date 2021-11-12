В Брестской области закрывают сельские миниполигоны ТКО

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области до конца года останется около 30 объектов захоронения твердых коммунальных отходов в сельской местности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

"Сейчас в регионе насчитывается 64 действующих миниполигона в сельских населенных пунктах. По согласованию с райисполкомами в этом году должна быть закрыта примерно половина из них. То есть на начало следующего года порядка 30 миниполигонов в Брестской области все-таки останется. Их поэтапное выведение из эксплуатации будет происходить при совершенствовании материально-технической базы, задействованной в обращении с ТКО", - сказал Андрей Гашев.

Планируется, что в Ивацевичском, Малоритском, Каменецком, Жабинковском районах все миниполигоны будут закрыты. В районах побольше (Пружанском, Столинском, Лунинецком), где расстояние между крайними точками составляет более 100 км, такие объекты останутся. Здесь основной аспект - логистическая составляющая. Так, в Пинском районе количество миниполигонов планируют сократить наполовину (сейчас их 17), более чем на треть - в Дрогичинском. Из 14 действующих объектов в Лунинецком районе оставят 8-9.

С учетом закрытия миниполигонов возрастает нагрузка на крупные объекты захоронения - сейчас таких в области 28. Их ресурс предполагается максимально задействовать при создании региональных зон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Часть существующих полигонов планируется расширить, что позволит сократить затраты на инженерно-транспортную инфраструктуру.

"Мы должны понимать: раз эти объекты были построены за счет бюджетных средств, то необходимо их по максимуму использовать. Например, в Каменецком районе есть относительно новый полигон, построенный около 10 лет назад. Он мало использовался и до момента заполнения этот объект будет эксплуатироваться. Другая ситуация в Малорите, где срок эксплуатации полигона заканчивается через 5 лет. Понятно, что там нужно рассматривать варианты: расширение существующего объекта, строительство нового либо передача функций Брестскому мусороперерабатывающему заводу", - дополнил заместитель гендиректора областного ЖКХ.

Параллельно в области продолжается работа по созданию региональных зон по обращению с ТКО. Их планируется 6 - с центрами в Бресте, Барановичах, Пинске, Кобрине, Березе (новая) и Лунинце. В первую очередь такие объекты необходимо создать в Брестской, Пинской и Барановичской зонах. Реконструкция последней оценивается в $6,5 млн и будет осуществляться за счет привлечения заемных средств Международного банка реконструкции и развития. Строительство полигонов в Брестской и Пинской зонах планируется включить в областную инвестиционную программу.

За 9 месяцев в Брестской области заготовлено из твердых коммунальных отходов 81,7 тыс. т вторичных материальных ресурсов, что составляет 77,3% годового задания.-0-