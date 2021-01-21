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21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе разрабатывают четыре квартала для строительства жилья, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Алексей Мартысюк.
Самая крупная площадка располагается в агрогородке Остромечево. Строительно-монтажные работы в новом квартале планируется начать уже в феврале. Там будет сформировано 110 участков. Работы намечено выполнить в течение нынешнего года. Ориентировочно в 2022-м нуждающиеся в улучшении жилищных условий начнут получать участки для возведения домов.
Также разрабатывается архитектурный проект нового жилого квартала в агрогородке Страдечь, где будет выделено около 90 участков. В следующем году там планируется выполнить работы по устройству дорог и подведению инженерных сетей. Кроме того, намечено разработать небольшие кварталы индивидуальной застройки в агрогородке Черни и деревне Подлесье-Радваничское.
Для деревень Скоки и Подлесье-Каменецкое планируется разработать генеральные планы. "Необходимость вызвана освоением свободных территорий для жилищного строительства. Будут определены возможные площадки для размещения жилья, прежде всего частных домов. На основании генплана будем разрабатывать строительные проекты для разработки конкретных кварталов", - отметил Алексей Мартысюк.
В Брестском районе в очереди на улучшение жилищных условий состоит около 2,2 тыс. человек, в том числе 388 многодетных семей.-0-