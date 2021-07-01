В Будславе 2 и 3 июля ограничат движение транспорта из-за религиозного праздника

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Будслав 2 и 3 июля ограничат движение транспортных средств на улично-дорожной сети во время проведения престольного праздника Матери Божьей Будславской, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

На въезде со стороны Мяделя и деревни Долгиново вблизи Будслава будут организованы временные автостоянки для транспорта.

Госавтоинспекция Минской области будет выполнять регулировочно-распорядительные действия на основных перекрестках.

"Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны и не оставляйте транспорт в зоне действия запрещающих дорожных знаков", - призвали в УВД.-0-