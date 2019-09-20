В Чашниках из разноцветной плитки выложили карту района

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Огромную историко-географическую карту Чашникского района выложили из разноцветной плитки в райцентре, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Галина Авижа.

Карта площадью 432 кв.м появилась в историческом центре города, рядом со зданием музея (сейчас он закрыт на реконструкцию). Проект реализовали примерно за три месяца. На карте изображены основные населенные пункты, дороги, Новолукомльская ГРЭС, в будущем появятся другие предприятия района. Ночью красным светом подсвечиваются точки, где в годы Великой Отечественной войны были места массовых расстрелов людей, сожженные деревни. Рядом расположена смотровая площадка, на которую можно подняться, чтобы увидеть карту сверху.

"На площадке планируем увековечить знаменитых земляков, над следующими шагами еще думаем. Сейчас займемся благоустройством карты, высадим деревья вокруг нее", - отметила Галина Авижа.

В этом году Чашники отмечают 515-летие. Недавно в городе открыли после капитального ремонта Дом культуры, в местной больнице сделали ремонт, в гимназии появился стрелковый тир. Прошли и другие торжественные мероприятия. Во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!" в райцентре запечатали и передали на временное хранение в исторический музей капсулу с землей, которую взяли с братских могил района.-0-

Фото Александра Хитрова