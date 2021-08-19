В Чаусском районе школьники помогают в уборке и сохранении урожая

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19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе школьники помогают в уборке и сохранении нового урожая. На зернотоке ОАО "Реста-Агро Плюс" сейчас трудятся 12 мальчиков и девочек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала первый секретарь Чаусского районного комитета ОО "БРСМ" Анна Кравцова."Ежегодно в нашем районе формируются студотряды из числа школьников. Ребята помогают в сельском хозяйстве, трудятся в экологических отрядах. Это серьезная помощь для аграриев Чаусского района. В этом году у нас было сформировано всего 12 отрядов: 6 сельскохозяйственных, 4 экологических и 2 строительных. Их участниками стали почти 160 человек, из которых 145 - это несовершеннолетние дети от 14 лет", - отметила Анна Кравцова.Сейчас уборочная кампания в районе подходит к концу, однако работы у подростков не убавилось. Урожай убрали, теперь важно грамотно сохранить его. Свою работу продолжает отряд в ОАО "Реста-Агро Плюс" - ребята трудятся на зернотоке. Смена с 8.00 и до обеда. Как поделилась одна из девочек, в первые дни работать было сложно. "Но мы втянулись и теперь нам не сложно помогать. Ведь зерно - это хлеб и наш запас на целый год", - сказала школьница.Как рассказала заведующая зернотоком ОАО "Реста-Агро Плюс" Инна Рыжкова, дети с первого дня включились в работу. "Утром собираемся, я составляю план, кто и где работает. С первого дня все на лету схватывают. На сложные работы, конечно же, не ставим их. Со стороны может показаться, что такая работа - это легко. Но это серьезная помощь всему хозяйству", - подчеркнула она.Для коллектива новые помощники - серьезное подспорье. В хозяйстве уже убрали все площади зерновых, намолотили более 1 тыс. т зерна. Четверть из этого уже заложили в хранилище. Остальное планируют убрать до конца недели."Здорово, что с каждым годом в районе увеличивается количество детей, которые хотят проводить свое лето с пользой. Ребята работают в поле, на мехдворах, зернотоках. Мы стараемся, чтобы у наших бойцов была мотивация и интерес работать. Ведь это не только дополнительный доход, но и много тематических мероприятий: различные соревнования, вечера с костром и песнями под гитару. А, может быть, благодаря такой работе, кто-то найдет свою будущую профессию", - отметила Анна Кравцова.-0-