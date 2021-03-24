В Червене из-за аварии без тепла и воды были частные дома, учреждения образования и больница

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене из-за аварии без тепла и воды были 990 домов, 10 учреждений образования и больница. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"23 марта в 10.15 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения в Червене Минской области по ул. Луначарского, 16. Без отопления и водоснабжения оставались 50 многоквартирных и 940 частных жилых домов, 10 учреждений образования, больница, Червенский РИК и общежитие", - рассказали в пресс-службе.

В 12.10 водоснабжение и отопление потребителей восстановлено.-0-