В Червене в мае планируется ввести в строй новый загс

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червене в мае планируется ввести в эксплуатацию новый загс, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГП "УКС Червенского района".

Двухэтажное здание разместилось на площади Свободы на месте старого загса. Строительство началось в 2017 году. В 2018 году работы не велись, а в марте 2019 года стройка возобновилась.

К услугам брачующихся будет предоставлен зал регистрации, комнаты фотографа, жениха и невесты. В здании появились кабинеты специалистов, кабинет для работы с иностранными гражданами. Одну из комнат планируется приспособить для архива. У главного входа установят пандус, а второй этаж сделают мансардным.

Средства на создание нового загса были выделены из областного бюджета. Всего затрачено Br380 тыс.-0-