В четырех регионах Беларуси сегодня проходят электронные ярмарки вакансий

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять электронных ярмарок вакансий проводит сегодня государственная служба занятости для жителей Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Общение соискателей и нанимателей будет проходить на специализированном сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

На этой платформе состоятся электронные ярмарки вакансий предприятий Витебска (с 10.00 до 12.00), Новополоцка (с 10.00 до 13.00), Смолевичского (с 10.00 до 12.00), Климовичского (с 11.00 до 13.00), Мозырского (с 15.00 до 17.00) районов. Соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

В витебской ярмарке участвуют ОАО "Знамя индустриализации", УП "Галант", УП "Витебский меховой комбинат", ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов", ОАО "Вистан", ОАО "АТП №4", ОАО "Керамика" и филиал "Городской электрический транспорт Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс". Они предложат в общем 165 вакансий.

Широкое представительство нанимателей (а соответственно, и множество вакансий по разным специальностям и профилям деятельности) ожидается на новополоцкой ярмарке. Со своими предложениями выступят НТКУП "Трамвайный парк", НКУП "ЖРЭО", УЗ "Новополоцкая центральная городская больница", ОАО "Трест №16, город Новополоцк", УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" и филиал "АТП №6 Новополоцка" ОАО "Витебскоблавтотранс".

Жителям Минской области и не только свои вакансии предложат ГУ "Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения", филиал ОАО "Гомельдрев" "Паркетный завод" и ГЛХУ "Смолевичский лесхоз".

В Климовичском районе с помощью электронной ярмарки вакансий работников будет искать местный ликеро-водочный завод.

В Мозырском районе участниками мероприятия станут КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" и филиал "Автобусный парк №2 города Мозыря" ОАО "Гомельоблавтотранс", которые предложат более 25 рабочих мест.

По окончании мероприятия все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронные ярмарки вакансий - это прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Они призваны значительно сократить период поиска работы, проходят на сайте www.e-vacancy.by. Первая электронная ярмарка вакансий состоялась в Беларуси в конце 2018 года.-0-