В День города в Минске родились 20 мальчиков и 21 девочка

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Здравствуй, минчанин!" проходит сегодня в учреждениях здравоохранения Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция охватывает учреждения здравоохранения, где в День города родились 20 мальчиков и 21 девочка. Поздравлять женщин, которые стали мамами во время праздника, отправились представители городских властей. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев посетил роддом УЗ "5-я городская клиническая больница".

Владимир Кухарев во время церемонии поздравления

"Стало доброй традицией поздравлять мам, которые родили детей в День города. Рождение ребенка - большое событие для любой семьи, поэтому присоединяемся к семейной радости, умножая ее поздравлениями и полезными подарками, - сказал глава города. - Город прирастает новыми горожанами, жителями страны, которые в будущем внесут посильную лепту в развитие государства. Вместе с этим страна оказывала и будет оказывать поддержку семьям, где рождаются дети, ведь они являются оплотом и фундаментом любого государства".

Среди мам, которых сегодня поздравил глава города, - начальник отдела развития интеграции Министерства экономики Анастасия Мазулина. "Есть довольно популярное мнение, что частные клиники всегда лучше, нежели государственные. Однако я на своем опыте испытала комфорт государственной больницы. Благодарю коллектив за профессионализм и качество оказываемых услуг. Было непросто, но опыт не пугающий, можно возвращаться. Никто из нас, мам, не думал, когда рожал, какой сегодня праздник. Но приятно, что нам уделили внимание и поздравили с таким важным событием в жизни", - сказала женщина.

Акция "Здравствуй, минчанин!" проводится Мингорисполкомом с 2009 года при поддержке Минской городской организации ОО "Белорусский союз женщин" и Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей"

В настоящее время в Минске - 16 113 многодетных семей, в которых воспитываются 51 638 несовершеннолетних детей, в том числе 31 050 - школьного возраста.-0-

Фото Егора Павлющика