23 февраля, Круглое /Корр. БЕЛТА/. В День защитников Отечества воины-интернационалисты досрочно проголосовали в Круглом. Свой голос они отдали за конструктивные перемены и поступательное развитие общества, передает БЕЛТА.

"Всегда голосую досрочно, - говорит воин-афганец Николай Карпенко. - Сегодня отдаю голос за сильную, процветающую и независимую Беларусь. Живем хорошо, без нареканий. И это понимаешь, когда оглядываешься на ближайших соседей. Я сам участник войны, служили все вместе - были и ребята из Прибалтики, и из Украины. Вместе общались и делились. Сейчас происходящая ситуация, в том числе на границе, для меня не понятна. Я, конечно, не политик, но зачем люди воюют сами с собой? Это бессмысленно, и ни к чему не приведет".

Николай Карпенко

Николай Карпенко служил в афганском Герате в 12-м гвардейском мотострелковом полку с 1985 по 1986 годы. Был санинструктором, помогал выносить раненых, оказывал им первую медицинскую помощь. Медаль "За отвагу" также получил после одного из боев: тогда было очень много раненых, их вывозили и доставляли на аэродром - направляли в госпиталь. Сам тогда подорвался на БТР.

"Считаю, что сегодня для людей главное - это мир и спокойствие, - сказал Николай Карпенко. - Хочешь больше зарплаты - больше работой, вот и вся истина. Руки, ноги есть - надо работать и для семьи, и для страны. Я сам такой человек по жизни. Был 15 лет зоотехником в колхозе, работал в спортивной школе, сейчас в горгазе".

Житель Круглого Леонид Цыбулькин также пришел проголосовать 23 февраля: надеется, что сейчас на участке будет меньше людей. "В воскресенье придет голосовать много народа, а сейчас все-таки коронавирус, надо беречься, - говорит мужчина. - Всем сегодня важно принимать решение - тот, кто вообще не приходит голосовать, это уже не гражданин".

Леонид Цыбулькин

В семье Леонида Цыбулькина было свое горе: в Афганистане погиб родной брат. Он был бортмехаником, уже возвращался домой и их вертолет сбили. Сложно представить, что такое может произойти сейчас, в суверенной Беларуси. Поэтому избитая фраза - пусть будет мир во всем мире - в современных реалиях приобретает самое актуальное звучание.-0-

Фото Олега Фойницкого