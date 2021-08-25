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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В детсадах Минска планируют организовать 190 групп с белорусским языком обучения, сообщила журналистам главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Елена Макаревич, передает корреспондент БЕЛТА."На 1 сентября 2021 года в Минске будут функционировать 466 государственных учреждений дошкольного образования. В новом учебном году мы планируем, что количество воспитанников составит около 99 тыс. В Минске самый высокий процент детей от 1 года до 6 лет, которые получают дошкольное образование, - 93,5%. 100% детей пятилетнего возраста готовятся к школе, - рассказала Елена Макаревич. - Также развивается сеть групп с белорусским языком обучения. На протяжении последних лет мы наблюдаем рост. Если в 2018-2019 учебном году было 144 таких группы, в 2019-2020-м - 182, в 2020-2021-м - 187, в этом учебном году мы планируем по результатам предварительного комплектования, что этих групп будет 190".В 2020 году в Минске были введены в эксплуатацию шесть учреждений дошкольного образования на 1370 мест. "Конечно же, это были те микрорайоны, где активно велось строительство жилья. В этом году уже введено в эксплуатацию одно учреждение на 230 мест во Фрунзенском районе. Завершаются работы в микрорайоне Минск Мир в Октябрьском районе. С привлечением инвестора в Первомайском районе идет строительство учреждения дошкольного образования в жилом квартале "Парк Челюскинцев", - добавила главный специалист.-0-