В домах-интернатах Щучинского и Мостовского районов нарушались меры профилактики COVID-19

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Щучинского и Мостовского районов потребовали надлежащего выполнения мероприятий по профилактике COVID-19 в домах-интернатах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Чтобы снизить риск завоза и распространения коронавирусной инфекции, по решению облисполкома дома-интернаты и отделения круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов территориальных центров соцобслуживания населения перевели на работу в режиме полной изоляции, установили там вахтовый метод труда. Однако при проверках прокуроры выявили, что некоторые субъекты выполняли эти мероприятия не должным образом. Это увеличивало потенциальную возможность заражения вирусом людей пожилого возраста и инвалидов.

Так, администрация Щучинского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов не организовала надлежащий пропускной режим: работники и проживавшие там граждане могли беспрепятственно выходить за его пределы. Свободный доступ на территорию и в здание социального учреждения был и у посторонних людей. Нарушения режима полной изоляции обнаружены и в Куриловичском доме-интернате для престарелых и инвалидов Мостовского района. Здесь отдельные сотрудники учреждения контактировали с гражданами за пределами объекта, а также сторожами, которые не входили в число работавших вахтовым методом.

По результатам проверок прокурор Щучинского района Александр Демидов внес представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в Щучинский райисполком, а прокурор Мостовского района Михаил Разуваев - директору Куриловичского дома-интерната для престарелых и инвалидов. -0-