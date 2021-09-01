В Дзержинске открылся новый территориальный центр соцобслуживания населения

1 сентября, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. Новый территориальный центр социального обслуживания населения открылся сегодня в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее территориальный центр социального обслуживания населения располагался в здании 1927 года постройки. Несколько лет назад оно было признано аварийным. Новое здание начали возводить в 2020 году. На строительство объекта общей площадью 2500 кв.м затратили Br5,5 млн.

"История территориального центра в Дзержинске богатая. В скором времени старое задание праздновало бы столетие, но сегодня не менее прекрасное событие - открытие абсолютно нового, красивого и современного объекта. Здесь будут работать люди от бога. Они успешно прошли испытания прошлого года, когда, невзирая на вирус, продолжали разносить продукты и лекарства пожилым людям. За это им низкий поклон. Надеюсь, что работать сотрудникам и получать посетителям помощь в центре будет комфортно", - сказала на открытии министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В новом территориальном центре разместились актовый и спортивный зал с тренажерами, конференц-помещение, компьютерный класс, а также отделения дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов, кризисная комната, помещения для индивидуальной работы с гражданами, кабинет психолога, инженера по охране труда, общественных организаций. Оборудован салон "Милосердие" и пункт проката технических средств социальной реабилитации.

С учетом имеющихся площадей здесь также планируют открыть отделение сопровождаемого проживания.

В новом здании предусмотрена безбарьерная среда для физически ослабленных лиц. Есть пандусы, лифт, поручни в коридорах и санитарных узлах, таблички со шрифтом Брайля, тактильные направляющие, система "Крокі на гукі", текстофон.

На сегодняшний день на учете в территориальном центре в Дзержинске состоит более 19,1 тыс. граждан, относящихся к социально уязвимым категориям. Организация работы центра в новом здании улучшит качество оказания помощи, позволит увеличить охват нуждающихся в социальных услугах.

В настоящее время на базе объекта функционирует 18 клубов, 5 школ, 18 кружков, 5 студий, 3 мастерские, лекторий "Экология мысли".-0-