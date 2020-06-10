10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Фаниполе построят завод по производству изделий из черных и цветных металлов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СЭЗ "Минск".

Сегодня в свободной экономической зоне "Минск" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Производственно-инжиниринговая компания КУБ". Компания планирует построить на территории СЭЗ "Минск" в Фаниполе завод по производству конструкций и изделий из черных и цветных металлов, а также композитных материалов. Инвестиции в проект составят около $ 2 млн.

ООО "ПИК КУБ" будет осуществлять изготовление и сборку специальных приспособлений и оборудования собственной разработки, а также по чертежам заказчика. Среди основных видов продукции - кантователи, тележки, опорные подставки, специальные стеллажи и другие детали и комплектующие для машиностроения.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая, нефтехимическая, лесная и строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-