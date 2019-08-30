В Ганцевичах осенью начнут ремонт стадиона

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах Брестской области в сентябре приступят к ремонту стадиона, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Сергей Сороков.

Уже изготовлена проектно-сметная документация объекта, сейчас проводится тендер на выбор подрядчика. Из местного бюджета на проведение работ будет направлено около Br500 тыс. Во время ремонта специалистам предстоит уложить на беговых дорожках современное покрытие, обустроить площадку для игровых видов спорта. Завершить работы планируется в октябре. Это будет первый этап модернизации стадиона. Вторая очередь предусматривает замену трибун. Предварительно эти работы будут выполнены в 2020 году.

Это не единственные новшества, которые улучшат инфраструктуру стадиона. На его территории завершается установка площадки с антивандальными тренажерами. Монтируется оборудование, укладывается покрытие. Реализован проект за счет местного бюджета и спонсорских средств. Благодаря такому сотрудничеству закуплено семь тренажеров, которые позволяют тренировать различные группы мышц. Открытие площадки состоится 2 сентября.

Стадион в Ганцевичах пользуется повышенным спросом. Он находится на балансе спортивной детско-юношеской школы райисполкома, которая специализируется на легкой атлетике, волейболе и вольной борьбе. На территории спорткомплекса проводят занятия для учащихся средней школы №1 и гимназии. Кроме того, это домашний стадион одноименного местного футбольного клуба, который выступает в чемпионате Брестской области.-0-