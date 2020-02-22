В "Гарадзенскім маентку Каробчыцы" прошли проводы зимы

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском агротуристическом комплексе "Гарадзенскi маентак "Каробчыцы" 22 февраля прошли проводы зимы.

Масленичную неделю открыли в Коробчицах. Здесь сегодня посетителей пригласили на хороводы у костра, а также к участию в различных конкурсах: лазание за призами на масленичном столбе, катание на печи, мастер-класс по выпечке блинов и конкурс на быстрое их поедание. Были и другие забавы для желающих повеселиться.

Масленица - древний славянский праздник. Его отмечали на пограничье зимы и весны. В народном календаре он конкретной даты не имеет: начинается ровно за восемь недель до Пасхи и продолжается неделю.Масленица - практически единственный языческий праздник, который с приходом христианства был принят церковью с незначительными изменениями. Древние обряды получили религиозные черты, церковь определила место праздника в годовом праздничном цикле.-0-

Фото Леонида Щеглова