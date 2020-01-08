В Гомеле архиепископ Стефан благословил мам и детей, появившихся на свет в Рождество

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан поздравил и благословил женщин, у которых 6 и 7 января родились малыши в Гомельском областном родильном доме, передает корреспондент БЕЛТА.

В рождественский сочельник и в светлый праздник в областном роддоме появились на свет десять малышей. "Эти праздничные для всех дни в нашем учреждении выдались насыщенными и плодотворными. Родились семь девочек и три мальчика", - рассказал заместитель главного врача по детству и родовспоможению Гомельской областной клинической больницы Геннадий Воронович. Впервые стали мамами или утвердились в этом статусе женщины из Гомеля, Чечерского, Жлобинского, Ветковского и Калинковичского районов.

"Это настоящий божий подарок. Долгожданная доченька - чудо накануне Рождества", - поделилась эмоциями Татьяна Рубцова из райцентра Калинковичи. В семье подрастают два сына, но родители мечтали и о дочери. В первую очередь о появлении ее 6 января на свет Татьяна сообщила мужу, который предложил назвать малышку Софией. "Святая София - мать Веры, Надежды и Любови. Не могла не согласиться с таким именем", - дополнила счастливая мама.

Рождественское чудо для Анастасии Насанович из Ветки свершилось 7 января в 19.55. Малышка Каролина весом 3180 г и ростом 54 см стала шестым ребенком в семье. "Второй раз в течение года возвращаюсь в роддом. 23 февраля 2019 года здесь родилась ее сестра Рамина, которая вместе с братьями и сестрами сейчас ждет маму дома", - рассказала она. Женщина поблагодарила врачей за профессионализм и душевность. Говорит, что во время беременности у нее были небольшие проблемы со здоровьем, но она полностью доверяла докторам областного роддома. "Огромная благодарность врачам, таким специалистам нет цены", - подчеркнула Анастасия.

Мамы, родившие малышей в светлый праздник Рождества Христова, получили благословение архиепископа Гомельского и Жлобинского и наборы для детей. "Пусть Господь хранит каждую из вас и оберегает ваших младенцев, чтобы и они дальше продолжали род человеческий, росли здоровыми и прекрасными людьми. Растите счастливых малышей. Воспитывайте их в любви и передавайте им свою любовь. Без любви жизнь не имеет смысла", - напутствовал владыка Стефан. В храмах по месту жительства таинство крещения проведут для них в подарок.

Гости передали также необходимый для укрепления материально-технической базы учреждения инвентарь: тонометры, электрочайники, светильники, микроволновую печь, стул для кабинета ультразвуковой диагностики, канцелярские принадлежности и другое.

Это не первая благотворительная акция Гомельской епархии с начала года. В сочельник владыка Стефан посетил городскую детскую клиническую поликлинику. В дар медучреждению переданы массажные столы и другое оборудование.

Благотворительная рождественская акция Гомельской епархии продолжается. 2020 год юбилейный для епархии. Цикл мероприятий посвящен 95-летию со дня образования и 30-летию со дня ее возрождения.-0-