В Гомеле чествовали лучших экспортеров 2020 года по области

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов конкурса "Лучший экспортер 2020 года" по Гомельской области чествовали сегодня во время "Бизнес-дней в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказали в Белорусской торгово-промышленной палате, в целом в республике по итогам 2020 года победителями конкурса определены 22 предприятия, 30 отмечены поощрительными дипломами. Победителями конкурса в области стали три предприятия, обладателями поощрительных дипломов - шесть.

Заслуженные награды вручил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Он высоко оценил достижения гомельских предприятий, которые идут в авангарде экспортных поставок. По его словам, девять предприятий региона, вошедших в число лучших экспортеров, в прошлом году поставили продукции на $1,6 млрд на рынки более 80 стран.

Так, у Гомельского химического завода победа в номинации "Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность (организации с годовым объемом экспорта свыше $25 млн)". БМЗ - победитель в номинации "Металлургия", Светлогорский ЦКК - в номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность". Генеральный директор Светлогорского ЦКК Юрий Крук подчеркнул, что к награде привела большая работа всего коллектива, большая поддержка главы государства. "Сегодня мы перерабатываем наше сырье, получаем продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мы освоили рынки, развиваем другие направления. Уверенно идем к освоению мощностей", - сказал он.

Поощрительные дипломы присуждены Речицкому метизному заводу (номинация "Металлургия"), Туровскому молочному комбинату ("Молочная промышленность"), "Гомельстекло" ("Строительство и производство строительных материалов"), Белорусскому государственному университету транспорта ("Услуги"), "СветлогорскХимволокно" и "Алкопаку" в номинации "Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность".

В беседе с журналистами директор Туровского молочного комбината Ольга Луцко отметила, что в стратегии развития предприятия акцент сделан именно на экспорте. По словам руководителя, Туровский молочный комбинат экспортирует свыше 80% продукции более чем в 17 стран. "Если говорить о перспективе, то это, конечно же, диверсификация. Мы видим существенный рост экспорта в дальнее зарубежье в этом году. Нас интересуют страны Океании, Персидский залив", - поделилась она.-0-