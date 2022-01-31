В Гомеле чествовали победителей смотра по наведению порядка на территории области

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле подвели итоги смотра по наведению порядка на территории области в 2021 году. Победителям вручили заслуженные награды сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что конкурс по наведению порядка на земле проводится уже седьмой год. Оценивается работа по благоустройству, озеленению, санитарному состоянию территорий. "Такое соревнование - дополнительный, но далеко не самый важный стимул для создания и поддержания территорий населенных пунктов в ухоженном состоянии", - считает губернатор.

По итогам смотра за 2021 год первого места удостоен Лельчицкий район. Лучшим по наведению порядка среди районов Гомеля назван Центральный район. Второе место присуждено Жлобинскому району, третье - Мозырскому району. Наряду с лидерами отметили значительную работу Калинковичского, Житковичского, Светлогорского и Чечерского районов.

За активную работу по благоустройству населенных пунктов вручили и персональные награды. Почетными грамотами облисполкома и областного Совета депутатов наградили представителей отделов ЖКХ, архитектуры и строительства, землеустройства райисполкомов, инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, центров гигиены и эпидемиологии, предприятий ЖКХ.

Начальник главного управления землеустройства облисполкома Алла Ермалюгина обратила внимание, что в Гомельской области многое сделано и делается по наведению порядка на земле. "Нельзя не отметить преображающиеся сельские населенные пункты, где ведется активная работа с ветхими и пустующими домами, создаются объекты архитектурно-художественного и ландшафтного оформления. В районных центрах постоянно ремонтируется жилфонд, дороги. Все это формирует положительное впечатление и создает благоприятные условия для жизни людей", - сказала она. Начальник добавила, что в процесс наведения порядка на земле все больше включаются и сами жители.-0-