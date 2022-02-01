В Гомеле чествовали заслуженных и молодых ученых региона

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заслуженных и талантливых молодых ученых Гомельского региона чествовали сегодня в облисполкоме на торжественной церемонии, посвященной Дню белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Козел обратил внимание, что сегодня наука справедливо считается национальным ресурсом, неизменной составляющей экономического процветания государства, залогом будущего страны. "Достижения отечественных ученых - предмет нашей гордости. Ведь благодаря вашим исследованиям и разработкам появляются уникальные технологии, создаются новые производства. Ваши энергия, энтузиазм, упорный и самоотверженный труд делают нашу жизнь безопаснее и совершеннее", - сказал Дмитрий Козел.

Он обратил внимание, что состояние дел в экономике во многом зависит от уровня развития науки. "Сегодня реальный сектор как никогда нуждается в современных технологиях, новых разработках, инновационных решениях, которые может предложить наука", - подчеркнул заместитель председателя облисполкома.

На церемонии вручили почетные грамоты, благодарности Гомельского облисполкома, горисполкома, областного и городского Советов депутатов. Ежегодных премий облисполкома удостоены талантливые и молодые ученые региона.

/Будет дополнено/.-0-