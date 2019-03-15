15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле число случаев тяжелого травматизма на производстве снизилось в 1,4 раза в 2018 году (17 против 24 в 2017-м). Об этом сообщил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома Александр Ключинский на заседании о состоянии охраны труда и трудовой дисциплины на предприятиях и в организациях областного центра за 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятиях Гомеля в прошлом году были тяжело травмированы 12 мужчин и 5 женщин. Случаев тяжелого травматизма в состоянии алкогольного опьянения не зарегистрировано. Большинство пострадавших - люди старше 50 лет. "Практика показывает, что зачастую опытные, умудренные жизнью работники игнорируют элементарные правила охраны труда. Это и приводит к беде", - сказал Александр Ключинский.

Анализ производственного травматизма показал, что наибольшее количество травм произошло в результате ДТП, наезда транспорта на людей на территории предприятия или организации, падения с высоты и др.

По информации начальника управления, самыми травмоопасными в 2018 году стали профессии слесаря, электромонтера, водителя, электрогазосварщика, а также строительные специальности - кровельщик, фрезеровщик, монтажник строительных конструкций.

"К сожалению, статистика по смертельному травматизму в прошлом году открылась уже в январе. Возвращаясь из командировки, на трассе в Речицком районе погибли сразу три человека. По заключению специального расследования, усмотрена вина водителя", - уточнил начальник управления. Он подчеркнул, что в последующем были многократно усилены меры по обеспечению требований законодательства об охране труда, упреждению несчастных случаев на производстве. Всего в 2018 году произошло 5 случаев смертельного травматизма.

Александр Ключинский заверил, что и в дальнейшем продолжится серьезная работа на упреждение несчастных случаев на предприятиях, в том числе и мониторинг мобильной группы Гомельского горисполкома. Так, в 2018 году при ее посещении в 101 организации было выявлено более 3,9 тыс. нарушений законодательства об охране труда, трудовой и производственной дисциплины, санитарного законодательства и пожарной безопасности, непринятия должных мер по сохранности имущества.

Присутствовавший на заседании заместитель министра юстиции Андрей Авдеев подчеркнул, что, работая в этом направлении, важно замечать предпосылки и соблюдать баланс мер наказания за допущенные случаи травматизма и стимулирования за результативную работу по их профилактике.-0-