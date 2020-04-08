В Гомеле начнут отключать горячую воду с 12 мая

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с 12 мая начнут отключать горячую воду для подготовки объектов теплового хозяйства к новому отопительному сезону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".

Ремонтная кампания-2020 по повышению надежности работы тепловых сетей областного центра стартует во второй декаде мая. Первым в графике испытаний и ремонтов теплосетей филиала "Гомельские тепловые сети" - Южный район. С 12 по 25 мая (включительно) будет отключена горячая вода в жилых домах и других зданиях в зоне обслуживания этого подразделения. Затем горячую воду отключат в Западном районе тепловых сетей (с 27 мая по 9 июня), Центральном (с 17 по 30 июня), Сельмашевском (с 8 по 21 июля) и Северном (с 29 июля по 11 августа).

Плановый капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей предусмотрены на более чем 30 участках, по ул.Димитрова,26 и Ильича,32а будут построены центральные тепловые пункты (ЦТП). Завершить немеченые работы поручено до 31 августа.

"Отключение горячей воды - важное условие для подготовки системы теплоснабжения областного центра к отопительному сезону. Поздней весной - летом проводится необходимый комплекс работ для комфорта гомельчан зимой. Это техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, диагностика, ремонт тепловых сетей, реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов и его замена на современное, более надежное и экономичное", - рассказала пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.-0-