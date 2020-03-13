В Гомеле наградили победителей конкурса "Спасатель года"

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском областном управлении МЧС наградили победителей регионального конкурса "Спасатель года" по итогам 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

В областном управлении традиционно отмечают активных и небезразличных людей к безопасности жизни. По итогам конкурса награждены жители региона, которые пришли на помощь другим, и те, кто способствует профилактике ЧС и помогает в обучении правилам безопасного поведения.

Так, в сентябре 2019 года в день своей свадьбы Ирина и Александр Грицевичи возвращались с торжества и по дороге вблизи населенного пункта Прибор Гомельского района увидели попавшее в ДТП авто. Молодожены через заднюю дверь машины вытащили водителя из горящей машины. Супруги отметили, что в тот момент желание помочь человеку пересиливало страх.

Наталья Вышникова и Виктор Лапицкий спасли жизнь соседу из Ветки. Вечером 29 октября Наталья увидела, что горит соседний дом. Вместе с братом Виктором они забежали в дом и в окутанной дымом пристройке увидели на полу мужчину. Вытащили его на свежий воздух, позвонили в службу спасения и скорую помощь.

За личный вклад в работу по пропаганде безопасности жизнедеятельности и развития добровольчества награждены руководители государственных и частных предприятий, представители местной власти, учреждений образования и других. В различных номинациях на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по ЧС и основ обеспечения безопасности жизнедеятельности отмечены также СМИ региона.

Дипломы и благодарности вручил начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский. "Совместными усилиями мы стараемся донести людям основы безопасности жизнедеятельности, уберечь от беды и сохранить чьи-то жизни. Но статистика - упрямая вещь. Любая цифра, отличная от нуля, когда есть гибель людей на пожарах, от других ЧС, не может нас устраивать. Делаем все, чтобы преломить ситуацию и сознание людей. В этом году постараемся сделать еще больше, чтобы Гомельская область была на высоте", - подчеркнул он. Начальник управления поблагодарил награжденных за неравнодушие и отзывчивость.-0-