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18 марта 2020, 08:09

В Гомеле перенесшие онкологию женщины проходят фэшн-терапию

Фото belkagomel.by
Фото belkagomel.by

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле для перенесших онкологию женщин проводится курс "Фэшн-терапия: жизнь заново", сообщила корреспонденту БЕЛТА организатор проекта Марина Кабадарян.

Идею помочь женщинам, перенесшим онкозаболевания, основатель Академии моды для женщин нестандартных форм в Гомеле и стилист Марина Кабадарян вынашивала давно. Как тренер и волонтер в гомельском социально-благотворительном центре "Скажи жизни ДА!" работала и общалась с онкопациентками. "Видела, насколько быстро рак может сломать некогда цветущих, сильных и красивых женщин. Именно во время этих встреч пришла мысль, что я как стилист и руководитель Академии моды могу помочь им. В моих силах поднять их дух, дать возможность хотя бы на время отвлечься, научиться принимать себя, любить и радоваться жизни. Чуть позже с этой идеей я отправилась в "Школу социального предпринимательства", с помощью которой удалось реализовать проект", - рассказала Марина Кабадарян.

"Фэшн-терапия. Жизнь заново" рассчитана на три месяца. На это время любая женщина, пережившая онкологию, становится не просто пациенткой, а ученицей академии моды. В первый набор вошли также гомельчанки, воспитывающие детей со сложными заболеваниями. В их еженедельном органайзере появились новые позиции: стилистика, фотопозирование, дефиле, актерское мастерство, психология и т.д. В финале обучения каждая женщина сможет почувствовать себя моделью и поучаствует в профессиональной фотосессии. В команде проекта собраны мастера своего дела. Это педагоги Академии моды Марины Кабадарян, стилисты, визажисты, психологи, парикмахеры, тренеры онкоцентра "Скажи жизни ДА!".

"Занятия проходят в режиме неформальных встреч со стилистами, психологами и специалистами в мире моды. Все направлено на то, чтобы открыть у женщин второе дыхание, помочь ощутить вкус к жизни, преобразить их и уверить, что они прекрасны", - подчеркнула фэшн-терапевт.

По словам организатора, при наборе не было никаких ограничений по возрасту, весу или типажу. Первый курс объединил женщин, переживших непростую ситуацию в жизни. "Это те, которые не хотят ставить на себе крест, не зацикливаются на своих болезнях. Женщины, которые хотят полноценно жить в обществе, принимая себя и свою историю", - сказала стилист.

Основная цель проекта - не столько во внешнем преображении участниц, сколько во внутренних изменениях женщин. "Мечтаю, чтобы после обучения все ученицы обрели внутреннюю гармонию с собой и миром, вновь почувствовали уверенность в себе и ощутили радость от жизни. Для них это этап любви к себе и принятия себя такой, какая есть", - отметила Марина Кабадарян.

За время занятий среди учениц появились настоящие понимающие подруги. "Приятно наблюдать, как, попав в непринужденную обстановку, женщины расцветают", - подчеркнула Марина Кабадарян. Она надеется, что проект будет востребованным у женщин с непростой судьбой и готова к его продолжению - оказанию фэшн-терапии тем, кто в ней нуждается.-0-

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