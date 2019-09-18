В Гомеле после резонансного конфликта восстановили на работе учителя

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учителя начальных классов средней школы №15 Гомеля восстановили на работе после резонансного конфликта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету
Эту информацию областному изданию прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин. "Было прямое поручение Президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет", - сказал он.
Конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент с учеником 4-го класса на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили.
Случай получил серьезный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.-0-