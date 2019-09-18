В Гомеле после резонансного конфликта восстановили на работе учителя

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учителя начальных классов средней школы №15 Гомеля восстановили на работе после резонансного конфликта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Гомельская правда" .

Эту информацию областному изданию прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин. "Было прямое поручение Президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет", - сказал он.

Конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент с учеником 4-го класса на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили.

Случай получил серьезный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.-0-