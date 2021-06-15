В Гомеле разработали метод определения объема поражения легких у пациентов с вызванной SARS-CoV-2 инфекцией

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 июня 2021
Минск Ясно +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:49 В областном этапе проекта "Властелин села" будут участвовать около 20 многодетных семей Регионы
14:39 На Соже в Гомельском районе мужчина выпал из лодки и погиб Происшествия
14:39 Политическое взаимодоверие Беларуси и Китая непрерывно укрепляется - Се Сяоюн Политика
14:36 БРСМ и всероссийское движение "Волонтеры Победы" подпишут соглашение о сотрудничестве Общество
14:33 Могилевчанин задержан за оскорбление бобруйского милиционера Происшествия
14:24 Неожиданные поручения и кадровое решение: итоги поездки Лукашенко в Оршу Президент
14:24 Минэкономики прокомментировало указ о развитии "Великого камня" Экономика
14:07 Попурри из песен военных лет прозвучит в Белгосфилармонии 17 июня Афиша
14:01 В Германии растет число приверженцев правого экстремизма В мире
13:59 ФОТОФАКТ: В Бешенковичском районе идет заготовка кормов Регионы
13:51 Доллар на торгах 15 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:51 Около 11 тыс. человек сдадут ЦТ в Бресте, Барановичах и Пинске Регионы
13:40 Церемония гашения конверта "Подвиг пограничников в начале ВОВ" состоялась в Институте погранслужбы Общество
13:40 В Гомеле разработали метод определения объема поражения легких у пациентов с вызванной SARS-CoV-2 инфекцией Регионы
13:27 В Минске объявлен в розыск 13-летний подросток со смешанным расстройством поведения и эмоций Происшествия
13:23 Солигорский "Шахтер" сыграет с "Лудогорцем" в первом круге квалификации футбольной Лиги чемпионов Спорт
13:11 Верховный суд оставил без изменения приговор обвиняемому в покушении на убийство милиционера Происшествия
13:02 В Беларуси за январь-май выявлено 619 новых случаев ВИЧ-инфекции Общество
12:59 Минчанин задержан за оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника ГАИ Происшествия
12:53 До +28°С ожидается в Беларуси 16 июня Общество
12:49 Изменения по госрегистрации изделий медназначения и медтехники можно обсудить до 25 июня Общество
12:47 Житель Лидского района приговорен к 3 годам колонии за призывы к блокировке дорог Происшествия
12:45 Лукашенко подписал указ об освобождении Шеймана от должности управляющего делами Президента Беларуси Президент
12:45 Аблай Мбенг стал лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
12:36 В Гродно студенту помешал спать автомобиль - парень повредил авто и ударил водителя Происшествия
12:34 Умер летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов В мире
12:30 Соловей: идеологическая вертикаль стала ведущим проводником государственной политики Регионы
12:30 Выставка "Беларусь і беларусы. Гід па гісторыі і культуры" откроется 16 июня в Минске Афиша
12:27 ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе стартовал в "Великом камне" Спорт
12:24 Как конструкционный профиль и принцип механической куклы повлияли на производство Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
15 июня 2021, 13:40

В Гомеле разработали метод определения объема поражения легких у пациентов с вызванной SARS-CoV-2 инфекцией

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России за сутки выявили 14 185 случаев заражения COVID-19
Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторским коллективом Гомельского государственного медицинского университета разработана инструкция по применению "Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В исследовании принимали участие сотрудники кафедры фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП (Гопоняко С.В., Буйневич И.В., Рузанов Д.Ю., Левченко К.В., Майсеенко В.И.) под руководством ректора университета Стомы И.О.", - говорится в сообщении.

Метод позволяет на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов) рассчитать ожидаемый объем поражения легких. Применение метода поможет объективно оценивать состояние пациентов с инфекцией COVID-19, определять необходимость госпитализации или возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, комплексно оценивать динамику и прогноз течения заболевания.

На сайте учреждения образования размещен калькулятор для расчета ожидаемого объема поражения легких у пациентов с инфекцией COVID-19, он доступен по ссылке и QR-коду (в том числе с мобильных устройств).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Гомель медицина Министерство здравоохранения наука
Новости рубрики Регионы
На конкурсе "Властелин села". Фото из архива В областном этапе проекта "Властелин села" будут участвовать около 20 многодетных семей
Заготовка кормов в ЗАО "АСБ-Агро Новатор" ФОТОФАКТ: В Бешенковичском районе идет заготовка кормов
Фото из архива Около 11 тыс. человек сдадут ЦТ в Бресте, Барановичах и Пинске
Геннадий Соловей. Фото из архива Соловей: идеологическая вертикаль стала ведущим проводником государственной политики
Фото из архива В Минске планируют обновить дворовые спортивные площадки
Фото из архива Месячник безопасного труда начался в сельхозорганизациях Гродненской области
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Неожиданные поручения и кадровое решение: итоги поездки Лукашенко в Оршу
Оршанскую фабрику художественных изделий передают льнокомбинату
Кочанова: молодежь должна осознавать, что защита Родины - это долг
За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432
Топ-новости
Лукашенко требует разумно и по-хозяйски подходить к модернизации Оршанского мясоконсервного комбината
Беларусь и Китай обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений - Макаров
Белорусские пятиборцы выиграли серебро ЧМ в смешанной эстафете
Андрейченко: сильная власть нужна для спокойной жизни страны
Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры
В Гомеле разработали метод определения объема поражения легких у пациентов с вызванной SARS-CoV-2 инфекцией
Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров"
Поддержку туристической отрасли стран СНГ в условиях пандемии обсудили в Минске
Минздрав актуализировал перечень стран по инфекции COVID-19
Министр связи и информатизации проведет 17 июня личный прием граждан в Новополоцке
СК Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair
Автомобильное топливо в Беларуси с 15 июня дорожает на 1 копейку
Беларусь и Россия должны сохранить и развивать межрегиональное сотрудничество - Лукьянов
Азаренко и Соболенко вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Берлине
Как COVID-19 повлиял на гостиничный бизнес Минска - комментарий
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.