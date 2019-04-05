В Гомеле с начала года при скрининге более 87% случаев рака выявлены на ранних стадиях

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в первом квартале этого года во время скрининга более 87% случаев рака выявлены на I-II стадии заболевания, сообщила на заседании Гомельского горисполкома главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главврача, в областном центре реализуются скрининговые программы по выявлению рака кишечника, молочной железы, предстательной железы, шейки матки. "В результате в первом квартале этого года увеличился удельный вес выявления пациентов со злокачественными опухолями на ранних стадиях до 87,7% против 78,9% за три месяца 2018-го", - уточнила Екатерина Цитко. Кроме того, снизилось количество случаев онкозаболеваний в запущенной стадии.

В прошлом году для раннего выявления злокачественных опухолей в городские организации здравоохранения приобретены восемь единиц эндоскопического оборудования - шесть колоноскопов и два гастроскопа с видеостойками, а также семь ультразвуковых аппаратов, два маммографа.

"Итоги 2018 года показали эффективность проводимых скрининговых мероприятий. Так, при скрининге рака кишечника в 22% случаев диагностированы предраковые заболевания. Проведенное в последующем лечение или эндоскопическое удаление выявленных полипов позволило предотвратить развитие рака кишечника", - привела пример главный врач.

Говоря в целом о выполнении госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко обратил внимание руководителей медучреждений на то, чтобы при проведении различных обследований людей всех возрастных категорий не была допущена формальность. "Нужно бороться за каждую жизнь. У нас хорошая медицина, главное - работать с людьми, делать все вовремя", - отметил он.-0-