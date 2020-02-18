18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудники ГАИ сопроводили авто с роженицей в больницу и пришли на выписку, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ранним утром 10 февраля на ул. Советской инспекторы ДПС Дмитрий Василенко и Ярослав Дегтярев обратили внимание на виляющий по дороге автомобиль.

Сотрудники остановили машину. "Водитель с волнением рассказал, что его жена беременна, почувствовала себя плохо и может вот-вот родить. Опасаясь за здоровье будущего ребенка, мужчина решил не ждать скорую помощь и доставить жену в больницу самостоятельно. Оценив ситуацию, сотрудники ГАИ сразу же предложили помощь", - рассказали в ГАИ. С включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами инспекторы обеспечили эскорт гражданскому авто. Ближе к обеду у пары родилась девочка Василиса.

Спустя неделю сотрудники ГАИ с подарками для ребенка и цветами для мамы приехали в больницу, чтобы поздравить с радостным событием.-0-