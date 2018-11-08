В Гомеле выберут самого креативного студента региона

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "Студент года - 2018" пройдет сегодня в культурно-развлекательном центре "Европа" в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельского областного комитета ОО БРСМ Юлия Липовская.

На старт областного творческого состязания "Студент года" выйдут 6 конкурсантов, которые признаны лучшими среди 30 участников отборочных этапов в вузах региона. Это победители и стипендиаты специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей. Парни и девушки также ведут активную общественную деятельность, успевая на отлично сдавать сессии - их средний бал в учебе не ниже 8,5.

Интеллектуальные, творческие и лидерские личные качества - основные орудия, с помощью которых студентам предстоит пройти 6 конкурсных этапов.

Сначала молодые люди оригинально представят самопрезентацию "В ритме студенческой жизни". Еще ближе с претендентами на звание "Студент года" познакомит конкурс видеороликов "Мой девиз - "Всегда отлично!". Этот этап проходит заочно в социальной сети. Видеовизитки размещены в группе "Молодежь Гомельщины" ВКонтакте, где по итогам голосования интернет-пользователей определится имя самого популярного студента. Ему будет присужден дополнительный титул "Студент года online".

Креативность, красноречие, умение держаться на сцене и работать с аудиторией покажет конкурс ораторского мастерства "Вперед, к покорению профессиональных вершин!". Участники презентуют заранее подготовленное выступление о своей будущей профессии.

"Не останется в стороне большая дата прошлого месяца - 100-летие ВЛКСМ. Как правопреемник комсомола активисты БРСМ сразятся в интеллектуальном конкурсе "Что я знаю о комсомоле?", - рассказала Юлия Липовская. А творческий потенциал студентов раскроет конкурс "Моя малая родина". Также жюри оценит представленные участниками портфолио "Я - лидер!".

Победитель областного этапа кроме права представлять студенческое сообщество юго-восточного региона в финале конкурса в Минске, станет обладателем планшета. Также участники получат бытовую технику, подарки и сертификаты от партнеров.

Традиционно организаторами конкурса выступают Гомельский областной комитет ОО БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, Гомельский городской молодежный театр, а также другие партнеры и спонсоры.-0-