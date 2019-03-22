В Гомеле за три часа оштрафовали 13 водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за три часа рейда "Уступи дорогу спецтранспорту!" инспекторы ГАИ привлекли к ответственности за непредоставление преимущества транспорту оперативного назначения 13 водителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

На автодороге "Граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины" на территории Гомеля и агрогородка Еремино дорожно-патрульная служба ГАИ проверяла водителей на бдительность и соблюдение ПДД. Специально было выбрано дневное время, когда нет часа пик и есть возможность для маневрирования.

Патрульный экипаж ГАИ с включенными маячками синего и красного цветов сопровождал автомобиль МЧС. "Учебное мероприятие заключалось в том, чтобы проверить, как водители уступают дорогу машине специального назначения. На этот раз 13 человек не выполнили данное требование ПДД", - рассказала инспектор. По ч.9 ст.18.14 КоАП Беларуси за непредоставление преимущества транспорту оперативного назначения предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 БВ с лишением права управления транспортным средством сроком до одного года либо без лишения.

По данным госавтоинспекторов, такие рейды, проводимые регулярно, дисциплинируют водителей. Большинство из них, заметив автомобиль оперативного назначения с включенной звуковой и световой сигнализацией, уступают дорогу.

"Когда милиция, скорая или пожарная машина спешит на вызов - дорога каждая секунда. От того, как быстро та или иная служба прибудет на место, может зависеть здоровье и жизнь человека. Просьба к участникам дорожного движения быть внимательными и вежливыми на дороге, соблюдать Правила дорожного движения. И можете быть уверены, если вам понадобится наша помощь, мы прибудем вовремя", - подчеркнула Наталья Хололеенко.-0-