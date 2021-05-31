31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле заложили первый камень при строительстве часовни в честь воинов-освободителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского, посвященная воинам-освободителям, разместится на территории Свято-Троицкого храма. Здесь также возводится новая церковь. Гости и прихожане посетили действующий Свято-Троицкий храм и собрались на стройплощадке часовни.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси провел чин закладки часовни. Освященный камень заложили в стену будущего здания. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вместе с митрополитом положили первый раствор, чем ознаменовали начало строительства.

"Возведение храма или часовни - очень значимое событие для каждого населенного пункта. Потому что к месту, где происходит закладка или освящение храма, привлекается божественная благодать. Этим обозначается и перспектива на будущее. Ведь это также знак того, что духовная составляющая в нашем обществе будет усиливаться. Это просто необходимо современному человеку, который порой погружается в большую суету с переживаниями, проблемами. Порой их невозможно разрешить чисто человеческими усилиями. А духовное средство испытано веками. Все налаживается, когда у человека правильно расставлены акценты. Жизнь души и жизнь тела - все должно быть гармонично и в соответствии с замыслом Творца. Законы бытия человеческого мы должны изучать, знать и понимать, и так строить свою жизнь. Тогда все будет возвышеннее, правильнее, спокойнее и вдохновеннее для каждого из нас", - подчеркнул митрополит Вениамин.

Часовня вместе со строящимся Троицким храмом составят единый комплекс. Планируется обустроить на территории место для отдыха, а также колумбарий, где будут собраны капсулы с землей со всех воинских захоронений Гомельской области.

Как подчеркнул председатель облисполкома Геннадий Соловей, в юго-восточном регионе Беларуси более 1,2 тыс. братских воинских захоронений. "В нашей стране чтят подвиг людей, которые дорогой ценой добыли для нас Победу в годы Великой Отечественной войны, дали возможность жить под мирным небом, укреплять суверенитет. Ежегодно находим новые места захоронений. В этом году увековечим память о воинах-партизанах на мемориале "Партизанская криничка" под Гомелем. И эта работа будет продолжаться", - заверил губернатор.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан считает важным восстановить историческую память и воссоздать на этом месте ту часовню, которая была ранее напротив кафедрального собора Петра и Павла. Он поблагодарил руководство страны, области и города за поддержку и возможность выполнить эту миссию.-0-

Фото Сергея Холодилина