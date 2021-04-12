В Гомеле запустят флешмоб с призывом носить маски в общественном транспорте

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию для побуждения людей носить маски в общественном транспорте запускают в Гомеле. Об этом сообщила сегодня на брифинге первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Инга Завгородняя, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители сферы культуры Гомеля инициировали акцию по популяризации профилактических мер от коронавирусной инфекции и готовы напомнить простые правила в общественном транспорте. "В течение трех недель по будним дням работники сферы культуры будут заходить в общественный транспорт и общаться с пассажирами. Тем, кто едет без маски, вручат это средство индивидуальной защиты. А те, кто прислушался к рекомендации, получат бонус - пригласительный билет или флаер на наши мероприятия", - уточнила Инга Завгородняя.

К флешмобу присоединятся все учреждения сферы культуры. Это библиотеки, театрально-зрелищные учреждения, клубные организации и областная филармония.-0-