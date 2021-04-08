В Гомельской горбольнице №1 завершается подготовка будущего кабинета КТ

Фото Министерства здравоохранения
8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской городской клинической больнице №1 завершается ремонт помещений будущего кабинета компьютерной томографии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область со строительными работами ознакомился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Современный 128-срезовый КТ планируется доставить в больницу на следующей неделе. Томограф производителя General Electric закуплен по линии Минздрава и уже находится в Беларуси. Оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития для борьбы с COVID-19.-0-