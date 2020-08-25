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25 августа 2020, 08:39

В Гомельской области 72% в поступлениях от всех налоговых проверок - уплаты после камерального контроля

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области добровольная уплата налогов от плательщиков по результатам камерального контроля в январе - июне составила 72% в общей сумме поступлений от проверок, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Евгений Стригалев.

Заместитель начальника инспекции отметил, что налоговые органы проводили камеральный контроль с использованием автоматизированной информационной системы "Учет счетов-фактур" и других ресурсов. В итоге плательщикам направили 1755 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.

На направленные уведомления субъекты хозяйствования подали уточненные декларации. Сумма налогов к доплате в бюджет увеличилась на Br8 млн. Кроме того, на Br6,6 млн уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, которую возвращают плательщикам из бюджета.

"Доля добровольных поступлений от плательщиков, которым направили уведомления после камерального контроля, составила 72,1% в общей сумме поступлений от всех контрольных мероприятий", - уточнил Евгений Стригалев.

Он напомнил, что если налоговые органы при камеральном контроле выявляют нарушения на ранней стадии, то у плательщика есть возможность добровольно сделать уточнения. Это позволяет избежать применения мер административной ответственности.-0-

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